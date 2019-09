“Voor klimaatverhaal kan België nog leren van Chili”

SANTIAGO DE CHILE / HECHTEL-EKSELAchter Koen Langie staat een joekel van een vrachtwagen. Dergelijke monsters gebruiken ze in Chili om ertsen, vooral koper, uit de vele mijnen te halen. Een truck als deze is het equivalent van 300 tot 500 personenwagens en verbruikt 3.000 liter diesel per dag. “Het idee is om binnen twee jaar de eerste van deze vrachtwagens te laten rondrijden met brandstofceltechnologie die werkt op waterstof. Toch fantastisch als deze vrachtwagens in de toekomst enkel waterdamp uitstoten. Het zou een eerste grote stap zijn om de ecologische voetafdruk van de mijnsector hier te verlagen.” Precies dat is het werk en ook de passie van industrieel ingenieur en Hechtelaar Koen Langie in het Zuid-Amerikaanse Chili.