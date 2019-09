De Rode Duivels werkten hun laatste training op Belgische bodem af zonder Mignolet en Dendoncker. Beiden sukkelen met lichte hinder en namen liever geen risico. Door de afwezigheid van Kompany, Witsel, Castagne en de gebroeders Hazard zal bondscoach Roberto Martinez aan zijn basisploeg moeten sleutelen. Het is vooral de positie van Eden Hazard die een leemte laat, maar er zijn veel gegadigden om die plaats in te vullen. We overlopen even.