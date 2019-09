Seizoen start zondag in Eeklo, Beringen opvallendste nieuwkomer

Terwijl het wegpeloton lijdt aan WK-koorts duiken de veldrijders dit weekend opnieuw het veld in. Zondag bijt de Ethias Cross van Eeklo de spits af. De seizoensopener krijgt een vervolg in zeven andere veldritten. Met de klimcross van Beringen op zaterdag 26 oktober als meest opvallende nieuwkomer. “Een toekomstige vijfsterrencross”, is parcoursbouwer Erwin Vervecken overtuigd.