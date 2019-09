Zij heeft de leeftijd van zijn dochters, maar in ‘Merci voor de muziek’ draaiden Nora Gharib (26) en Bart Peeters (59) de rollen om: zij vermomt zich als de 92-jarige bomma, hij als haar 60-jarige zoon. Zomaar, om een overvolle tram op te vrolijken. Elk excuus is goed om de Vlamingen te verrassen met muziek, is de boodschap. Ook op een begrafenis.