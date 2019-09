GENKSteeds meer ziekenhuizen geven een geldboete aan patiënten die, zonder af te melden, niet komen opdagen op een afspraak. In het ZOL in Genk, waar het systeem sinds 1 september van kracht is, bedraagt die boete 25 euro. “Niet op een afspraak zijn, is niet alleen asociaal tegenover de arts, maar ook tegenover de andere patiënten”, klinkt het bij de ziekenhuizen.