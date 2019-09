HasseltZeventien pinten had Eric Lambrichts (58) op toen hij op 6 januari 2018 drie twintigers van het zebrapad maaide vlakbij Winterland in Hasselt, en daarna vluchtmisdrijf pleegde. “Dit had nooit mogen gebeuren”, getuigde de Diepenbekenaar woensdag openhartig in ‘Pano’.