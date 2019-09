“Wat ik hier mis? Verse vis. In Noorwegen vind je die in het kleinste dorp, hier moet je er echt naar op zoek”, zegt Maya Surana. Twee jaar lang kwam de Noorse elk weekend naar België om zich te perfectioneren in de paardensport, tot ze op een dag verliefd werd op een jongen uit Ellikom en zich in Noord-Limburg settelde. “Ik zie me niet meer terugkeren”, lacht de 26-jarige brunette, die in haar stal in Peer paarden kweekt en opleidt. Occasioneel begeleidt ze ook ruiters. Momenteel bereidt ze een Chinees voor op de Olympische Spelen 2020 in Tokio.