Freya Aelbrecht beproeft haar volleybalgeluk voortaan in Turkije. De Zutenaalse heeft een contract van een seizoen getekend bij Türk Hava Yollari, kortweg THY, de club die in handen is van luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines. Dat maakte haar nieuwe werkgever zelf bekend op Instagram. Voor Aelbrecht wordt het na Cannes, Busto Arsizio, Bergamo, Monza, Pesaro en het Japanse Kurobe de zevende buitenlandse club.