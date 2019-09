Ook Limburgse oma’s en opa’s zetten zich in voor het klimaat

Hasselt / Houthalen-Helchteren / Alken -

Dankzij Anuna De Wever en co kent iedereen Youth for the Climate, maar ook senioren laten zich niet onbetuigd. Zo bestaat sinds januari Grootouders voor het Klimaat, en op 14 oktober wordt de Limburgse afdeling boven de doopvont gehouden in de oude Hasseltse gevangenis.