25 jaar ‘Blokken’: “Nog niet van plan om te stoppen”

Donderdag is het exact 25 jaar geleden dat de quiz ‘Blokken’ voor het eerst op tv kwam. Ben Crabbé presenteerde in die periode 5.356 afleveringen, ontving 6.984 kandidaten en stelde 187.500 vragen. Eindredacteur Kris Soret (64) - soms te horen als strenge stem van de jury - heeft samen met René Bijnens al die vragen gesprokkeld via een wisselend team van 86 vragenleveranciers.