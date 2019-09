Gastland China op WK in eigen land niet naar tweede ronde

Het WK in China is geen succes geworden voor het gastland. Het Chinese team is immers uitgeschakeld richting tweede ronde. Het Polen van ex-Oostendenaar Mateusz Ponitka is met 3 op 3 wel gekwalificeerd.

Het WK basket in China is geen succes geworden voor het gastland. Het Chinese team, dat vooral op voormalig NBA-speler Yi Jianlian rekent, is na twee nederlagen in poule A en in de eerste groepsfase uitgeschakeld. Vandaag werd in Peking met 59-72 verloren van Venezuela, maandag was Polen al met 76-79 te sterk. Het is pas de tweede keer dat een gastland van het WK in de eerste ronde sneuvelt. In 2006 overkwam het Japan. Tot 1982 hoefde het gastland in de eerste ronde nog niet in actie te komen.

In dezelfde groep kwalificeerde Polen zich door de grote poort en met 3 op 3 voor de tweede ronde. Ex-Oostendenaar Mateusz Ponitka (12 punten, 4 rebounds ) won met Polen de laatste groepswedstrijd met 80-63 van Ivoorkust. In poule C is Tunesië, met het ex-Giant duo Salah Mejri (14 punten, 9 rebounds) en Michael Roll (13 punten, 5 rebounds) na een 67-64 nederlaag tegen Puerto Rico ook uitgeschakeld voor de tweede ronde.

In poule D leidde Bogdan Bogdanovic Servië, kandidaat voor het goud, tegen Italië naar een 92-77 overwinning. Voor Servië de derde opeenvolgende overwinning en dus goed voor een stek in de tweede ronde. Owen Klassen (Antwerp Giants/ Canada) en Ibrahim Fall Faey (Antwerp Giants/Senegal) spelen vandaag (donderdag) in poule H tegen elkaar. Beide landen zijn echter ook al uitgeschakeld richting tweede ronde.