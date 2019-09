Brits parlement keurt wet goed die ‘no-deal’ blokkeert

Een eerste stemming van de ‘Hillary Benn-bill’ - die een no-deal moet blokkeren - is achter de rug. Premier Johnson verloor zoals verwacht de stemming (329 tegen 300 stemmen). Na de bespreking van een reeks amendementen zal er opnieuw worden gestemd. Vraag is of Johnson vervroegde verkiezingen kan organiseren.

Het Lagerhuis debatteert sinds 16 uur woensdagmiddag over het wetsvoorstel van de oppositie. Het voorstel van Labour-parlementslid Hilary Benn stelt dat het VK alleen met een deal uit de EU mag stappen. Als Johnson daar niet in slaagt, moet hij extra Brexit-uitstel vragen, minstens tot 31 januari 2020.

Na de stemming vanavond zal de regering wellicht een motie neerleggen waarin ze het parlement vraagt zichzelf te ontbinden met het oog op vervroegde verkiezingen. Maar om die te organiseren heeft Johnson een tweederdemeerderheid nodig, waar hij zonder steun vanuit de oppositie niet aan geraakt.

Labour zegt pas te zullen instemmen met vervroegde verkiezingen als de wet die een ‘no-deal’ tegenhoudt, volledig geïmplementeerd is. Wanneer dat zou zijn, is niet duidelijk. Johnson mikt voor nieuwe verkiezingen op 15 oktober, twee weken voor het Verenigd Koninkrijk uit de EU vliegt. Hard of zacht. Of hij die datum kan halen, is koffiedik kijken.