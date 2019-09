Floor van ‘De buurtpolitie’ wordt ster op de dansvloer

Ianthe Tavernier (30), bekend als inspecteur Floor van De buurtpolitie, waagt haar kans in Dancing with the stars. Dat maakte ze bekend via een Facebook Live, vermomd als oude vrouw: de actrice liet mensen raden naar haar identiteit.

Na stilist Jani Kazaltzis, schlagerzanger Christoff en Jacques Vermeires dochter Julie zal dus ook Ianthe Tavernier te zien zijn in het tweede seizoen van Sterren op de dansvloer op Vier. Die keuze is niet onlogisch: Tavernier kan acteren en zingen, dus kan dansen er ook nog wel bij. Haar bekendste rol is die van Floor Lommelen in het VTM-programma De buurtpolitie. Ze vormt samen met Isabelle A en Helle Vanderheyden de groep Les Copines en bracht vorig jaar haar eerste single Vuur uit. De musicalfans kennen haar van rollen in The little mermaid, Hans & Grietje, Iedereen beroemd en Aladdin.

Tavernier zal de dansvloer betreden samen met Nick Kocken, de ex-danspartner van Kat Kerkhofs die vorig seizoen tweede werd. Het tweede seizoen van Dancing with the stars is dit najaar op Vier te zien.