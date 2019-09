Youri Tielemans treedt Romelu Lukaku bij: “Schandalig dat we het vandaag de dag nog over racisme moeten hebben”

Youri Tielemans heeft woensdagmiddag duidelijk zijn afkeer voor het racisme dat Rode Duivel Romelu Lukaku zondag in Cagliari moest ondergaan laten blijken. “Het is schandalig dat we het vandaag de dag nog over racisme moeten hebben”, vertelde de middenvelder op een persmoment woensdag bij de Rode Duivels.

Tielemans, die net als Lukaku een verleden bij Anderlecht heeft, toonde zich scherp voor de racistische spreekkoren waar zijn ploegmaat bij de Rode Duivels afgelopen weekend slachtoffer van werd in Italië. “Het is schandalig dat we het vandaag de dag nog over racisme moeten hebben”, zei hij. “Negeren is het beste antwoord. Dat heeft Romelu gedaan tegenover die schandalige kreten (tijdens Cagliari-Inter). Ik heb er nog niet persoonlijk met Romelu over gesproken, maar het leeft wel in de groep.”

Foto: BELGA

Met het oog op de komende kwalificatiematchen van de Rode Duivels tegen San Marino en Schotland sloot Tielemans niet uit dat hij de positie van de geblesseerde Axel Witsel zou kunnen overnemen. “Ik ben al efficiënt geweest voor Leicester en dat hoop ik ook bij de nationale ploeg te zijn. Maar ik pas me aan en wil gerust in een meer defensieve rol spelen als de bondscoach dat nodig heeft.”

“Verschaeren heeft talent, dat zie je meteen”

Tielemans is dit seizoen sterk op dreef bij Leicester, dat in de Premier League na vier duels op een knappe derde stek staat. De middenvelder gaat zo voort op het elan van eind vorig seizoen, toen hij na een moeilijke passage bij Monaco helemaal openbloeide bij The Foxes. “De ploeg draait dit seizoensbegin goed en ik voel me prima op het veld”, verklaarde Tielemans. “Dat is allemaal zeer positief. We willen zo dicht mogelijk bij de Europese plaatsen eindigen, en zijn goed begonnen. Ik wil deze lijn nu met de nationale ploeg doortrekken.”

Foto: BELGA

Martinez heeft in zijn selectie voor het eerst plaats voor de pas 18-jarige Yari Verschaeren, die de voorbije maanden doorbrak bij Anderlecht. “We delen dus een verleden bij paars-wit, en ik zie mij wel een beetje in hem. Het is een jonge gast met veel talent, dat zie je meteen. Als je op die leeftijd al bij de nationale ploeg zit, kan je wel wat. Uiteraard volg ik Anderlecht nu ook nog op de voet, de club betekent nog steeds veel voor mij. Nu zit het team misschien in een moeilijke periode, maar ik weet zeker dat het beter zal gaan.”

De Duivels begonnen vlekkeloos aan het parcours richting EK en boekten vier zeges in evenveel wedstrijden. België klopte in eigen huis Rusland (3-1), Kazachstan (3-0) en Schotland (3-0). Tussendoor haalde het team van Martinez ook in Cyprus de volle buit (0-2). De Belgen (12 ptn) voeren groep I aan, voor Rusland (9), Kazachstan en Schotland (elk 6). Cyprus (3) en San Marino (0) sluiten de rangen.