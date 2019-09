E314 vrijdagavond afgesloten in Maasmechelen richting Lummen

Maasmechelen - Het Agentschap Wegen en Verkeer voert komend weekend op de E314 ter hoogte van het op- en afrittencomplex in Maasmechelen een dringende herstelling van een brugvoeg uit. Daardoor zal de snelweg in de richting van Lummen vanaf vrijdagavond 20 uur tot zaterdagochtend plaatselijk afgesloten zijn.

Het verkeer komende vanuit Nederland zal er een kort stuk over één rijstrook via een gedeelte van de afrit en een tijdelijke doorsteek moeten rijden. Tijdens een later weekend zal een nieuwe brugvoeg worden geplaatst.

“Op bruggen en viaducten bevinden zich doorgaans uitzettingsvoegen die de beweging van een brugconstructie opvangen en tegelijkertijd de waterdichtheid verzekeren. Door de permanente verkeersbelasting zijn deze voegen zeer gevoelig voor slijtage. De vernieuwing van brugvoegen moet spoorvorming in het wegdek vermijden en het rijcomfort verbeteren”, legt het Agentschap Wegen en Verkeer uit.

Op de E314 in Maasmechelen zal het Agentschap Wegen en Verkeer een brugvoeg op de snelwegbrug over de Rijksweg onder handen nemen. Die wordt over de volledige breedte verwijderd en tijdelijk hersteld met asfalt. Tijdens een later weekend zal onder goede weersomstandigheden een nieuwe brugvoeg worden geplaatst.