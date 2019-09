Meisje dat 20 jaar geleden op trein verdween, is eindelijk herenigd met ouders

De Wit-Russische Yulia Gorina was vier toen ze in 1999 de trein van Minsk naar Asipovichy nam, samen met haar vader. Toen die even indutte verdween het meisje. Nu is ze eindelijk terecht.

“Toen ik na mijn dutje wakker werd, ben ik je meteen gaan zoeken op de trein”, zei de vader toen hij deze week eindelijk zijn dochter weer in de armen kon sluiten. “Omdat ik jou niet vond, stapte ik in het eerstvolgende station uit om terug te keren en jou in de vorige stations te gaan zoeken”

Yulia Gorina. Foto: Facebook

Maar al die tijd zat de kleine Yulia blijkbaar verstopt achter een kist op de trein. Toen de trein zijn eindbestemming bereikte, stapte het meisje uit en nam ze lukraak de volgende trein. Yulia belandde zo in Ryazan in de buurt van Rusland. Toen de politie haar vond, kon het meisje niet zeggen waar haar ouders woonden. Uiteindelijk belandde Yulia bij een pleeggezin.

Tien keer de reis opnieuw gedaan

Ondertussen bleven de ouders samen met de politie fanatiek zoeken naar hun vierjarige dochter. Tientallen keren maakten ze de originele treinreis opnieuw en in elk station toonden ze een foto van hun vermiste dochter Yulia.

Toen het meisje maar niet werd gevonden, begon de politie de ouders te verdenken van moord op hun dochter. De speurders gingen driftig op zoek naar bewijzen daarvoor en lieten ondertussen na te zoeken naar het meisje. In 2017 nog, dus achttien jaar na de verdwijning moesten de ouders een leugentest ondergaan. Pas nadien liet de politie hen met rust.

Yulia herinnert zich nog amper iets van wat er is gebeurd. Ze heeft een vaag idee dat ze achter een kist zat en dat een koppel haar tijdens de treinreis heeft meegelokt. “Maar ik bleef nadien wel naar mijn ouders zoeken. Hoeveel ik ook van mijn pleegouders hou.”

“Heel simpel eigenlijk”

Uiteindelijk is het Yulia’s vriend Ilya Kryukov (31) die de ouders vindt. “Heel simpel eigenlijk”, zegt hij. “Ik googelde alles wat Yulia nog wist en zo kwam ik uit op een site waar ze als vermist stond opgegeven. Er stond een nummer bij en dat heb ik gebeld.”

Eerst werd nog een DNA-test afgenomen. Die bevestigde dat Yulia de dochter is van Viktor en Lyudmila Moiseenko. Meteen na die bevestiging kwamen de ouders hun dochter opzoeken.

“Mijn moeder kon niet stoppen me te knuffelen en vader kon niet stoppen zich te excuseren. Natuurlijk heb ik hem vergeven. Niemand heeft schuld aan wat er twintig jaar geleden is gebeurd”, zegt Yulia. Ouders en dochter blijven wonen waar ze woonden maar zullen voortaan elk weekend naar elkaar afreizen.