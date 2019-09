Gevechtshelikopter moet landing maken op parking na technische storing

Een gevechtshelikopter van het Belgische leger heeft woensdagmiddag een zogenaamde voorzorgslanding moeten uitvoeren, nadat er plots een ernstig hydraulisch effect optrad.

De piloot besloot daarop de Agusta-helikopter op een parkeerterrein in Machelen, nabij Brussels Airport, aan de grond te zetten. Op het terrein van Quick Parking parkeren reizigers hun auto, om vervolgens met een busje naar de luchthaven te worden gevoerd.

Defensie beklemtoont dat “er geen gewonden zijn, noch schade aan de omringende infrastructuur.” Het ministerie wil ook niet van een noodlanding spreken. Een speciaal team van de Belgische luchtmacht is meteen met een onderzoek gestart om de oorzaak van het incident te onderzoeken.

Volgens onze informatie was de Agusta met nog een tweede helikopter bezig aan een oefenvlucht, toen een belangrijk hydraulisch systeem het plots liet afweten. Daarop is beslist de helikopter – die olie lekte – meteen aan de grond te zetten. Vermoedelijk zal de helikopter woensdagavond op een vrachtwagen weer naar zijn basis in het Waalse Bevekom – nabij het Vlaams-Brabantse Tienen – worden gebracht, om daar grondig te worden geïnspecteerd.

Defensie heeft nog een tiental Agusta-helikopters in dienst. Zij worden ingezet voor tal van taken, ook ondersteuning van gevechtstroepen. Het toestel – dat sinds 1993 in dienst is – heeft een controversiële geschiedenis, vanwege de daarmee verbonden Agusta-omkoopaffaire. (wer/rdb)