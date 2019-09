Dochter overleden Louisa (86): “Na de dood van mijn vader was alles eindelijk terug in zijn plooi gevallen. En dan dit”

Urenlang wachtte Vera De Preter (57) op nieuws over haar moeder Louisa D’hertefelt, terwijl de brandweer in alle voorzichtigheid het puin doorzocht in de hoop haar levend te kunnen aantreffen. Maar midden in de nacht, rond 2.30u, kwam het nieuws dat iedereen had gevreesd: de 86-jarige bewoonster van het Ridderveld in Wilrijk had het niet overleefd. “Dit is niet hoe ik mij het afscheid van mijn moeder had voorgesteld”, zegt Vera.