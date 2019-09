Vier dagen na de race in Francorchamps heeft de F1 zijn tenten opgeslagen in de ‘Temple of Speed’ in Monza. Geen enkel circuit stond vaker op de F1-kalender dan de Autodromo Nazionale. Vorig jaar reed Kimi Raikkonen er het allersnelste rondje uit de F1-geschiedenis met een gemiddelde van meer dan 263 km/u. Normaal gaan ze daar dit jaar nog sneller en wellicht sneuvelt ook het ronderecord in de race, dat al standhoudt sinds 2004.