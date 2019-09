Luca Brecel wint laatste groepswedstrijd, maar is wel uitgeschakeld op Six Red World Championship snooker

Luca Brecel (WS-25) heeft woensdag in het Thaise Bangkok in zijn laatste groepswedstrijd op het WK Six Red met 5-3 gewonnen van de Chinese amateur Wu Yize. Na 5-0 en 5-3 nederlagen tegen de Schot Stephen Maguire (WS-15) en de Thaise amateur Kritsanut Lertsattayathorn was dat onvoldoende voor een plaats in de zestiende finales.