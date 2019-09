Standard stuurt drie dure vogels naar de B-kern: trio kan enkel nog in beker spelen

Bij Standard kregen Luis Pedro Cavanda, Sébastien Pocognoli en Orlando Sa woensdag te horen dat ze naar de B-kern zijn verwezen. Zij moeten met hun drieën apart van de groep gaan trainen en staan niet op de spelerslijsten voor de competitie en de Europa League. Hierdoor kunnen ze tot januari enkel in het bekertoernooi in actie komen.

Overigens een dure grap, want de drie ervaren krachten waren stuk voor stuk international van hun land en hun loon is bovendien niet min. Standard had gehoopt om zich in de zomermercato nog te ontdoen van Cavanda (28) en Pocognoli (31). Laatstgenoemde mocht zelfs gratis vertrekken. Ze vonden echter geen nieuwe club. Sa is nog altijd herstellende van een blessure aan de achillespees.