Ook meer puistjes na de zomer? Dit kun je eraan doen

Als de zomer voorbij is, kun je plots meer last krijgen van puistjes. Dat heeft alles te maken met het effect van de zon op onze opperhuid. Dermatoloog Thomas Maselis legt uit hoe je de onregelmatigheden in de kiem smoort.

De zomer is het beste seizoen om de acnegevoelige huid te egaliseren. “Door de zon wordt de opperhuid immers tot zes keer dikker en daardoor verminderen ontstekingen. Ze gaat ook bepaalde gisten doden. Dat resulteert in minder puistjes, maar je hebt dan ook minder last van eczeem of psoriasis”, zegt Thomas Maselis. Maar dit is volgens de expert een misleidend fenomeen...

Als de herfst haar intrede doet, keert het tij. “Die opperste huidlaag wordt weer dunner en schilfert - vaak onopvallend - weer af. Het vervelende aan dit proces? Door de verdikking van de opperhuid zijn de uitgangen van de talgklieren te lang. De keratinepropjes in de uitgang van die talgklieren raken verstopt en kunnen een opstoot van puistjes veroorzaken, vooral in oktober en november.”

Je kunt een opstoot in de herfst gelukkig voorkomen. Begin nu al te smeren met producten die ontwikkeld zijn om verstopte talgklieren aan te pakken. “In de cosmeticawereld vind je crèmes die puistjes preventief aanpakken en de keratine oplossen. Deze bevatten vaak vitamine a-, en melkzuren met een licht peelingeffect. Daarnaast gaan middelen met onder meer benzoëzuur ook helpen om het probleem de kop in te drukken. In de cosmetica is de concentratie van deze bestanddelen echter vaak te klein. Een grotere concentratie van deze werkzame stoffen vind je in producten uit de apotheek, al dan niet op voorschrift.”

Volgens Maselis doe je er niet slecht aan om na de zomermaanden te veranderen van fond de teint. “Ga voor een los poeder in plaats van vloeibare foundations. Die laatste zijn samengesteld op basis van woestijnzand en vette zalf, die de vorming van puistjes in deze periode kan aanwakkeren. Bij de keuze van dagcrème ga je beter voor een product dat ‘niet-comedogeen ’ is. Dat staat meestal op de verpakking (bijvoorbeeld: La Roche-Posay Effaclar). Het betekent dat het middel geen verstoppingen zal uitlokken.”