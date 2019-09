Olympisch kampioen Halvard Hanevold op amper 49-jarige leeftijd overleden

Hanevold overleed bij hem thuis is Asker, in de buurt van de hoofdstad Oslo. De precieze doodsoorzaak is nog niet bekend.

Op amper vijftienjarige leeftijd vierde Hanevold destijds zijn debuut als biatleet. In 1998 volgde in het Japanse Nagano op de 20 kilometer zijn eerste olympische titel. Nadien voegde hij daar nog twee olympische titels (Salt Lake City 2002 en Vancouver 2010) in de aflossing aan toe. In 2010 nam hij afscheid van de sport. Hij laat een vrouw en twee kinderen na.

“We are immensely saddened by the passing of Halvard Hanevold, a biathlon and Olympic legend gone too soon. He embodied the best characterics of our sport. Our thoughts are with his family and friends during this difficult time.“ IBU President Olle Dahlinhttps://t.co/5GrjXZAqLD pic.twitter.com/vqPZFGS8dV