Frisdrank al schadelijk voor de gezondheid na zoveel glazen per dag

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft zopas de resultaten van een nieuw onderzoek naar frisdrank en de impact op onze gezondheid ervan bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat amper twee glazen per dag al schadelijk kunnen zijn.

Twee blikjes frisdrank per dag drinken - of die nu suiker of artificiële zoetstoffen bevatten - kan het risico op een vroegtijdig overlijden in de hand werken. Dat blijkt uit een studie van de WHO waarbij data werden geanalyseerd van 450.000 volwassenen, verspreid over tien Europese landen.

Deelnemers aan de studie waren gemiddeld iets ouder dan vijftig. Ze konden zich tussen 1992 en 2002 aansluiten bij het onderzoek en werden nadien zestien jaar gevolgd. In die tijd stierven er 41.600 onder hen. Mensen met aandoeningen zoals kanker, diabetes en hartafwijkingen werden niet opgenomen in het experiment.

Het onderzoek, dat werd gepubliceerd in JAMA Internal Medicine, toonde uiteindelijk aan dat 9,3 procent van de deelnemers die minder dan een glas frisdrank per dag dronk in die periode van zestien jaar stierf. Bij zij die iedere dag twee of meer glazen dronken, lag dat cijfer op 11,5 procent. Eenmaal de onderzoekers andere factoren wegnamen zoals rookgedrag, BMI, beweging en opleiding, bleken de fervente frisdrankdrinkers 17 procent meer kans te maken op een vroegtijdig overlijden.

Ziekte van Parkinson

Bovendien kon de inname van frisdrank met artificiële zoetstoffen gelinkt worden aan een hoger risico op een overlijden als het gevolg van een vaatziekte. De inname van drankjes met suiker wees dan weer meer in de richting van een grotere kans op een overlijden door een spijsverteringsziekte. Beide soorten konden ook worden gelinkt aan een grotere kans op een sterfgeval door de ziekte van Parkinson.

Beter water

Hoewel de wetenschappers toegeven dat frisdrank niet de enige oorzaak kan zijn bij een vroegtijdig overlijden, vinden ze wel dat inspanningen van overheden om bijvoorbeeld een suikertaks in te voeren positief zijn. “Onze studie ondersteunt het idee dat een beperktere consumptie van frisdranken aan te raden is en die te vervangen door gezondere dranken zoals water”, besluit coauteur Dr. Neil Murphy.