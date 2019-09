Boris Johnson vraagt vervroegde verkiezingen op 15 oktober om Brexit-debacle te vermijden

Zoals verwacht wil Boris Johnson vervroegde verkiezingen houden in het Verenigd Koninkrijk op 15 oktober. De Britse premier zit in slechte papieren sinds de stemming van dinsdagavond. Uitstel voor de Brexit dreigt, maar Johnson wil het niet zo ver laten komen.

Johnson had dinsdag al aangekondigd dat hij het parlement zou vragen zichzelf te ontbinden, om daarna vervroegde verkiezingen te kunnen organiseren. Hij deed dat nadat de oppositie er met de steun van 21 parlementsleden van Johnsons eigen Conservatieve partij in geslaagd was de parlementaire agenda over te nemen, waardoor ze een wetsvoorstel kan voorleggen dat een no deal-Brexit op 31 oktober tegenhoudt.

Johnson ziet de verkiezingen als een soort referendum over dat wetsvoorstel, verklaarde hij woensdag. De Britse premier is nog steeds rotsvast van plan om zijn land op 31 oktober uit de Europese Unie te loodsen, desnoods zonder akkoord met de EU, zei hij.

De kans dat het effectief tot vervroegde verkiezingen komt, lijkt klein. De premier moet een tweederdemeerderheid vinden voor dat voorstel, en dinsdagavond bleek op erg pijnlijke wijze dat hij zelfs binnen zijn eigen partij niet door iedereen gesteund wordt.

Stemming

Het Lagerhuis debatteert vanaf 16 uur woensdagmiddag over het wetsvoorstel van de oppositie. Daarna legt de regering wellicht een motie neer waarin ze het parlement vraagt zichzelf te ontbinden met het oog op vervroegde verkiezingen. Maar om die te organiseren heeft Johnson een tweederdemeerderheid nodig, waar hij zonder steun vanuit de oppositie niet aan geraakt. Labour en de Liberal Democrats hebben al laten weten niet in te stemmen met vervroegde verkiezingen zolang het wetsvoorstel dat een no deal uitsluit, niet de hele parlementaire weg heeft afgelegd.

