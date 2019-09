The Jaguars na 50 jaar weer samen

Beverst

Bilzen - Limburgs bekende beatgroep uit de jaren ‘60’ werd na meer dan 50 jaar herenigd.

Op 22/8/2019 werd Louis Vanlangenaeker uit Beverst 70 jaar! Dat vierden wij dan ook op gepaste manier op 31/8/2019 samen met vrienden en familie. Louis was vele jaren geleden lid van The Jaguars uit Beverst. Een heuse beatgroep die in de jaren ‘60 menig meisjesharten liet sneller slaan. Er zijn weinig Limburgse zaaltjes die The Jaguars niet onveilig hebben gemaakt. Voor de gelegenheid van de verjaardag van Louis waren ook de andere leden van The Jaguars van de partij. Dat leek ons een mooi moment om de 4 bandleden na meer dan 50 jaar nog eens samen op de gevoelige plaat vast te leggen:

Vlnr: Romain Beunckens, François Thijs, Louis Vanlangenaeker en Willy Timmermans.