Gedaan met taart en cake voor verjaardag: “De gezondheid van onze leerlingen primeert”

Rotselaar - Ouders van leerlingen van de gemeentelijke basisschool De Straal in Rotselaar kregen bij het begin van het schooljaar een brief waarin hen gevraagd wordt geen traktaties mee te geven met jarige kinderen. Gezondheid op school primeert.

Het volledige schoolteam van De Straal kon zich vinden in die beslissing. En De Straal is niet de enige school in Rotselaar die taart, cake of gebakjes weert wanneer er getrakteerd wordt door de leerlingen voor hun verjaardag. Schepen van Onderwijs Dirk Jacobs (CD&V) stelt dat steeds meer scholen zo’n verbod in het schoolreglement plaatsen. “In de vrije basisschool De Klinker worden al tien jaar verjaardagstaarten of andere snoepjes geweerd. En in GBS De Kameleon in Werchter promoot men het meebrengen van fruit of een groentensnack bij een verjaardag”, zegt de schepen.

“De overheid stimuleert trouwens de scholen om gezonde leefgewoontes aan te kweken. Dat hoort bij hun pedagogische taak. Frisdrankjes, snoepjes of chips horen niet thuis in de school. Het zijn trouwens de ouders zelf die de jongste jaren heel kritisch geworden zijn en gezonde voeding hoog in het vaandel dragen. In sommige scholen organiseert de ouderraad wel eens een gezond ontbijt voor de leerlingen.”

Gezamenlijk feestje

De jarigen hoeven dus niets mee te brengen. De school zorgt wel voor een feestje.

“In De Straal spreekt men in de klas vooraf af hoe men de jarige zal vieren. En eenmaal per maand worden alle jarigen van die maand door de hele school gevierd”, zegt schepen Jacobs.

In school De Rank in Wezemaal wordt aangeraden om de leerlingen een stuk fruit mee te geven om tijdens de voormiddag te nuttigen. Voor een tussendoortje in de namiddag is men iets soepeler, maar het moet gezond blijven. “Voor verjaardagen verbannen wij taartjes. Maar een zelf gebakken cake mag nog wel”, vertelt een leerkracht.

In andere gemeenten zijn er scholen die voorheen bij de aanvang van het schooljaar de kindjes een wafel cadeau deden. Maar ook die gewoonte moest dit jaar wijken voor een gezonde hap.