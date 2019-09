De ultieme vernedering dreigt voor Boris Johnson: “De boemerang is in zijn gezicht teruggekeerd”

Maakt Boris Johnson zich op voor de ultieme vernedering? Als het Britse parlement woensdagavond een wet goedkeurt die hem verplicht om de Brexit uit te stellen als er geen akkoord is, moet de premier met de staart tussen de benen naar Brussel om uitstel te vragen. Iets waarvan hij zei dat hij het nooit zou doen. “De boemerang is in zijn gezicht teruggekeerd”, zegt professor Europese Politiek Hendrik Vos (UGent).