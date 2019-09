Organisator N8 van Brasschaat is gekonkelfoes in criteriums beu, wielerwereld reageert verbaasd

Brasschaat -

“Ik ben het kotsbeu dat organisatoren van wielercriteriums met de renners afspreken wie wint. Dat is volksverlakkerij en maakt onze sport kapot.” Zegt: Luc Mattens, organisator van het criterium de N8 van Brasschaat. In de wielerwereld begrijpen ze zijn uitval niet goed. “Welke renners denkt hij nog te kunnen strikken? Geen enkele vedette wil in zijn kermiskoersje een val riskeren voor twee keer niks.”