Burgemeester Zoutleeuw ontgoocheld over uitblijven overleg over asielcentrum

Zoutleeuw -

Burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V) van Zoutleeuw is ontgoocheld omdat Fedasil nog steeds niet gereageerd heeft op zijn dringende vraag naar overleg over het asielcentrum dat het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers wil inrichten in een woonzorgcentrum in deelgemeente Dormaal. Na een verhuis komt het gebouw binnenkort leeg te staan.