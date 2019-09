Wat wel en niet mag met gas in huis

Het Antwerpse parket en de bevoegde diensten zijn een onderzoek gestart naar de explosie in Wilrijk. Er zijn aanwijzingen dat het werd veroorzaakt door een gasophoping. Kort na de ontploffing spraken meerdere getuigen over een gasgeur. En ook burgemeester Bart De Wever (N-VA) had het in een bericht op Twitter over een gasexplosie. Dit roept vragen op over de veiligheid van aardgas in huis.