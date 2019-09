Tweede editie van ‘FC De Kampioenen’-quiz

Riemst -

Bent u een echte kenner van ‘FC De Kamioenen’? Is geen enkele herhaling op tv te veel voor u? Goed nieuws, want fans van het eerste uur kunnen op 7 december deelnemen aan de tweede editie van de ‘Boma Sausage Challenge Cup’ in Riemst, een quiz die volledig in het teken staat van de tv-reeks.