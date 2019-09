Leider Hongkong zal controversiële uitleveringswet intrekken

Carrie Lam, de leider van Hongkong, heeft woensdag besloten dat ze de controversiële uitleveringswet zal intrekken. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen. De wet lag aan de basis van de onrusten die Hongkong al maandenlang in hun greep hebben.

Lam zou haar besluit volgens Reuters meegedeeld hebben tijdens een besloten bijeenkomst met partijgenoten en leden van het Chinese Volkscongres uit Hongkong.

“Het is bevestigd: de maatregel wordt ingetrokken”, zo zei parlementslid Felix Chung na de vergadering met Lam. Met de intrekking komt ze tegemoet aan één van de eisen van de demonstranten. De wet zou de uitlevering van verdachten uit Hongkong aan China mogelijk hebben gemaakt, waar de rechtbanken worden gecontroleerd door de Communistische Partij.

De aankondiging van Lam komt er amper enkele dagen nadat een audio-opname uitlekte van de Hongkonsgse leider, waarin ze zei dat ze met het wetsvoorstel ‘onherstelbare schade’ had aangericht. Ook had ze gezegd dat, als ze de keuze had, dat ze haar verontschuldigingen zou aanbieden en opstappen.

Intussen hebben de leiders van de protestbeweging die al verschillende maanden betogen voor meer democratie in Hongkong, laten weten dat ze door zullen gaan met het protest, ook bij een intrekking van de maatregel. Ze eisen namelijk ook dat de overheid protestbijeenkomsten niet langer ‘rellen’ noemt, dat alle opgepakte demonstranten worden vrijgelaten, een onafhankelijk onderzoek naar het politiegeweld en het recht op vrije en geheime verkiezingen. “De toegevingen van Lam komen te laat en zijn onvoldoende”, laat de bekende regeringscriticus Joshua Wong weten via zijn Facebookpagina. “Dit is too little, too late.”

Beelden van de voorgaande protesten in Hongkong