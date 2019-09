Colossal in Zwartberg

Zwartberg Noord

Genk - Lang de Marcel Habetslaan in Zwartberg staat er een kolossaal beeld. Net voor de Uitstalling, de nieuwe kunstgalerij. Maar ook enkele honderden meter verder, in de tuin van een vroegere woning van de mijn tegenover Labiomista, vind je tal van beelden van kunstenaar Anton Smit in een bijzonder mooi kader. De moeite om er eens langs te lopen. Dat kan tot 30 september.

De gerenommeerde vijfenzeventigjarige Zuid-Afrikaanse kunstenaar Anton Smit verblijft sinds enkele maanden in ons land. Hij is de man die het gigantisch beeld 'Faith' (geloof in de toekomst) ontwierp dat de bezoekers welkom heet aan het Thorpark en dat op 1 september officieel werd ingehuldigd.

In en aan de nieuwe galerij De Uitstalling van Danny Weckx - op de Marcel Habetslaan 26 - staat echter nog een hele reeks werken van Anton Smit, hoofden en beelden die thema's als lijden, verzoening, roem en hoop weergeven onder de verzamelnaam 'Colossal'. Veel van deze beelden staan symbool voor Genk. Ze werken immers het idee uit van mensen die proberen in moeilijke omstandigheden een nieuwe toekomst te bouwen en daarbij hun waarden van eer en hoop hoog houden. Colossal is het levendige verhaal van een gemeenschap die herrijst uit haar as.

Ook in de tuin van Danny Weckx, even verderop aan de overkant van de straat op het nummer 13, staan - in een schitterend gerenoveerde voormalige ingenieurswoning met prachtig onderhouden tuin - tal van sculpturen die de emoties belichamen van mensen die opgroeien in harde omstandigheden.

De tentoonstelling kan nog - op afspraak - bezocht worden tot 30 september (danny@uitstalling.be).