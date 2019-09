Lidl lanceert collectie om je kot in te richten

De Duitse supermarktketen Lidl pakt voor de start van het nieuwe academiejaar uit met een collectie meubelen om je kot mee in te richten. Daarin zitten onder meer verlichtingsartikelen, matrassen, decoratie, elektrische huishoudtoestellen en meubilair in verschillende maten.

De supermarktketen polste in juli bij 230 studenten die op kot gaan en hun ouders hoe ze de start van het academiejaar gaan aanpakken. Uit hun antwoorden blijkt dat Belgische studenten gemiddeld 468 euro besteden aan de inrichting van hun kot.

Foto: Lidl

Meer dan de helft, 62 procent om precies te zijn, heeft daarbij de hulp nodig van ouders. Meisjes schakelen vaker (64 procent) de hulp van mama en papa in dan jongens (58 procent), maar spenderen wel minder aan de inrichting zelf. Ze geven respectievelijk gemiddeld 386 euro en 591 euro uit aan het interieur.

Veder toont de rondvraag aan dat Vlaamse studenten meer investeren in de inrichting van hun kot (677 euro) dan in Wallonië (414 euro). In Brussel is de inrichting het goedkoopst met gemiddeld 217 euro, maar dat is eenvoudig te verklaren. Ruim 75 procent van de studenten in onze hoofdstad gaat immers op zoek naar een kot dat reeds (deels) gemeubeld is.

Op basis van deze resultaten en naar aanleiding van het nieuwe academiejaar pakt Lidl uit met een budgetvriendelijk “back to kot”-assortiment. Maken deel uit van de collectie: spullen voor de badkamer, verlichting, matrassen, decoratie, elektrische huishoudtoestellen en meubilair. “Vorig jaar merkten we dat veel van onze klanten grote meubels kochten via onze webshop om hun kot in te richten, maar ook kleine decoratieve spulletjes om hun interieur aan te kleden. Dit jaar pakken we daarom uit met een gevarieerdere collectie”, zegt woordvoerster Isabelle Colbrandt.