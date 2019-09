Een warme start in gezellige OKAN-school

Centrum

Genk - Het startschot is gegeven in onze onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers van Go Campus Genk. Zij werden warm onthaald door het vertrouwde schoolteam met de nodige expertise.

De klassen zijn fris ingericht, de schoolspullen liggen klaar, te wachten op de nieuwe eigenaars.

De OKAN-school heeft tot doel leerlingen, die onlangs in België zijn aangekomen en geen Nederlands kunnen, op te vangen, zo snel mogelijk Nederlands te leren en hen te integreren in onze hedendaagse maatschappij

Het onthaalonderwijs bevat daarom eerst een onthaaljaar. Het leerprogramma van het onthaaljaar is zeer sterk gericht op het leren van de Nederlandse taal. Om deze taal te stimuleren hebben de leerlingen de eerste dag kunnen proeven van verschillende gezelschapsspelen. Op deze manier maken ze alvast kennis met enkele Vlaamse gewoontes.

Ook kwamen er verschillende kennismakinsspelen aan bod en hebben de leerlingen kunnen genieten van een picknick in het zonnetje.

Er heerste een warme en gezellige sfeer: een warme start in onze gezellige OKAN-school