Lazar Markovic (ex-Anderlecht) verlaat Liverpool en keert terug naar Servië

Lazar Markovic verlaat Liverpool transfervrij en keert terug naar Servië, waar hij een contract voor drie seizoenen ondertekende bij zijn jeugdclub Partizan, zo maakte de club dinsdag bekend.

De 25-jarige winger zat al jarenlang op een dood spoor bij Liverpool, waar hij doorlopend werd uitgeleend. Zo kwam hij begin 2018 voor een half jaar bij RSC Anderlecht terecht. In het Astridpark vond de Serviër even zijn voetbalplezier terug, maar tot een definitieve overgang kwam het in de daaropvolgende zomer niet. In januari van dit jaar ging het dan maar richting Fulham, waarmee hij uit de Premier League tuimelde. De Serviër had er zelf genoeg van en ook Liverpool wou van het zware contract af, waardoor een terugkeer naar de heimat voor de betrokken partijen de beste oplossing leek.

Lazar Markovic genoot zijn jeugdopleiding bij Partizan en maakte in de zomer van 2013 de overstap naar Benfica Lissabon. Daar werd hij een jaar later voor zo’n 25 miljoen euro weggeplukt door Liverpool, dat hem achtereenvolgens uitleende aan Fenerbahçe (2015-2016), Sporting Lissabon (2016), Hull City (januari-juni 2017), Anderlecht (januari-juni 2018) en Fulham (2019).

Markovic verzamelde 22 caps en scoorde drie keer voor de Servische nationale ploeg.