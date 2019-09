Boodschap van mama gaat viraal: “Durf hulp te vragen. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje”

De Amerikaanse Shelby Beck pende na een uitje naar het park met haar dochtertje een stukje neer op Facebook dat al vlug viraal ging. Aanleiding was een vrouw die zich uitgebreid verontschuldigde omdat ze zonnecrème kwam vragen voor haar kind omdat ze die vergeten was. Nergens voor nodig vond Beck. “We zijn er om elkaar te helpen.”

Al meer dan 440.000 mensen gaven een like aan de hartverwarmende Facebookpost van Shelby Beck, een Amerikaanse mama uit Wisconsin. Ze wilde daarmee andere kersverse moeders een hart onder de riem steken. “Vanmorgen in het park zag ik een mama met haar peuter spelen en tegelijk een pasgeboren baby op haar buik dragen. Een tijdje later keek ik op en zag ik dat ze me benaderde. Ze haalde haar schouders op en zei stil: Ik ben beschaamd om het te vragen, maar heb je toevallig zonnecrème bij die we kunnen gebruiken? Alsof ze zich schaamde omdat ze vergeten was zonnecrème mee te nemen.”

“Beste medemama’s, vraag me alstublieft of ik zonnecrème bij me heb. Vraag om babydoekjes, luiers of zelfs extra snacks. Vraag me of je peuter bij ons mag zitten terwijl jij in de schaduw op een bankje even borstvoeding geeft aan je pasgeboren kindje. Geef me je gsm en vraag me om een foto te nemen van jou en je baby, want we weten allemaal dat mama’s bijna nooit mee op de foto staan. Vraag om hulp. Vraag om liefde. Vraag wat je wilt. Ook al zijn we vreemden voor elkaar. Het is niet makkelijk om verantwoordelijk te zijn voor die kleine mensen, maar het is makkelijker als we elkaar helpen. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.”