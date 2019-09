Nieuwe software laat leerlingen ’s middags betalen met hun handpalm

Heusden-Zolder -

Perfect ID, een Kempense start-up, ontwikkelde voor de Sint-Bavoschool in Gent de software die het mogelijk maakt een broodje of een frisdrank via een handpalmscan te betalen. “Het is maar een van de vele mogelijkheden die deze biometrische technologie biedt”, zegt medezaakvoerder Gust Dierckx.