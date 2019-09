Een 58-jarige man uit Hechtel-Eksel heeft zich woensdag in de Hasseltse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor openbare zedenschennis.

Op 14 augustus sprak de naakte verdachte twee zusjes van 12 en 15 jaar oud aan in het natuurgebied De Kolis in Neerpelt. De kinderen liepen meteen naar huis om hun moeder te verwittigen. Niet veel later ...