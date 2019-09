Kritische reacties uit politieke hoek op banenverlies bij KBC: “Het is nooit genoeg”

Vanuit linkse politieke hoek komen er kritische reacties op de aankondiging dat bank-verzekeraar KBC op drie jaar tijd 1.400 banen schrapt.

Lees ook. KBC schrapt 1.400 banen in België

Lees ook. Waanzinnige winsten, en toch snoeit KBC in personeel en wordt BNP Paribas Fortis weer duurder

SP.A-voorzitter John Crombez herinnert aan de miljardensteun die de banken jaren geleden kregen ten tijde van de bankencrisis. “Hoe moeilijk is het om te zeggen waar het op staat? De banken die nog bestaan omdat de belastingbetaler 25 miljard ophoestte, danken duizenden mensen af om hun winsten van honderden miljoenen te verzekeren. Zij zijn weer gezond, en de belastingbetalers zien steeds meer af”, schrijft hij op twitter.

Hoe moeilijk is het om te zeggen waar het op staat? De banken die nog bestaan omdat de belastingbetaler 25 miljard ophoestte, danken duizenden mensen af om hun winsten van honderden miljoenen te verzekeren. Zij zijn weer gezond, en de belastingbetalers zien steeds meer af.#KBC — John Crombez (@johncrombez) September 4, 2019

PVDA-Kamerfractieleider Raoul Hedebouw verwijst naar de winsten van KBC. “KBC, dat is 2,5 miljard euro winst in 2018. Blijkbaar is het voor de aandeelhouders nooit genoeg. Dat ze eerder de dividenden verlagen in plaats van 1.400 banen te schrappen”.