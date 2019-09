Is zijn WK in gevaar? Amerikaanse sprinter Justin Gatlin loopt blessure op

Atleet Justin Gatlin is bij wedstrijden in Zagreb op de 100 meter geblesseerd geraakt aan vermoedelijk een bovenbeen. Dat gebeurde drie weken voordat de 37-jarige Amerikaan zijn titel wil gaan verdedigen op de wereldkampioenschappen in Doha.

Gatlin finishte in de Kroatische hoofdstad nog wel als vierde in 10.29, maar hield na 80 meter met een pijnlijk gezicht in. Ondersteund door andere atleten verliet hij de baan. Details over de blessure zijn nog niet naar buiten gebracht. De Amerikaan Mike Rodgers won in Zagreb in 10.04.

WADA gaat niet in beroep in zaak tegen topsprinter Christian Coleman

Het Wereldantidopingagentschap WADA tekent geen beroep aan tegen de beslissing van het Amerikaans antidopingagentschap USADA om de dopingzaak tegen sprinter Christian Coleman in te trekken, zo maakte het WADA woensdag bekend aan nieuwsagentschap AFP.

Een niet meer dan logische beslissing, want op advies van het WADA werd de klacht bij het USADA maandag verworpen. Coleman, de snelste man dit jaar op de 100 meter, kan zich zo opmaken voor het WK atletiek in Doha, al kan de Athletics Integrity Unit van de Internationale Atletiekfederatie IAAF nog in beroep gaan.

De 23-jarige Coleman miste in twaalf maanden drie dopingcontroles, waarvoor hij een schorsing van twee jaar riskeerde. Een fout bij de registratie van de eerste gemiste controle bij USADA zorgt ervoor dat de Amerikaan vrijuit gaat.

Coleman is dit jaar met 9.81 de snelste atleet op de 100 meter. Hij is de topfavoriet voor het goud in Doha. Twee jaar geleden werd hij in Londen vicewereldkampioen, achter zijn landgenoot Justin Gatlin en net voor de Jamaicanen Usain Bolt en Yohan Blake. Vorig jaar liep Coleman op de Memorial in Brussel 9.79 (met tegenwind), wat van hem de op zes na snelste sprinter aller tijden maakte. Hij is ook wereldrecordhouder op de 60 meter indoor.