Issey Miyake heeft een nieuwe creatief directeur voorgesteld

Issey Miyake heeft een nieuwe ontwerper aangesteld die verantwoordelijk zal zijn voor de vrouwencollecties. Het gaat om Satoshi Kondo. Dat laat het Japanse modehuis weten in een persbericht.

Issey Miyake maakte in een officiële mededeling bekend dat Yoshiyuki Miyamae als creatief directeur zal worden opgevolgd. Hij stond al sinds 2011 aan het hoofd van de vrouwencollecties van het modehuis, maar zijn plaats wordt voortaan ingenomen door Satoshi Kondo. Kondo was voordien al aan de slag in bij het designteam van Issey Miyake. Zijn eerste collectie zal hij al meteen presenteren op 27 september tijdens de modeweek in Parijs.

Issey Miyake werd in 1970 opgericht door de gelijknamige Japanse ontwerper. Het modehuis maakte zijn internationale debuut in New York in 1971, maar verhuisde in 1973 naar Parijs. Dat blijft tot op heden de locatie waar onder meer de modeshows worden gehouden.