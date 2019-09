Europees kampioene duikt plots tegen hoge snelheid de diepte in tijdens proloog Boels Ladies Tour

Daarmee was Van Vleuten zes seconden sneller dan de Duitse Lisa Klein. De Nederlandse Lucinda Brand legde op zeven seconden op de derde podiumplaats beslag. Valerie Demey is de enige Belgische deelneemster. Zij werd op 36 seconden 77e.

De tijdrit werd afgewerkt in het Tom Dumoulin Bike Park, veel draaien en keren, bijzonder technisch en zonder hoogtemeters. Christine Majerus zette de eerste richttijd met 5:15, maar lang zou ze geen plaats nemen op de hotseats, want Lisa Klein dook nog eens vijf tellen onder die chrono. Uitkijken was het daarna naar viervoudig Europees kampioene tijdrijden Ellen Van Dijk. Zij kwam evenwel ten val en zou op 1:48 stranden.

“OK, dit was niet echt wat ik bedoelde met een twisty proloog”, verwees Van Dijk naar een eerdere tweet van zichzelf. “Spijtig genoeg viel mijn ketting vooraan eraf na de kasseien. Teleurgesteld, maar blij dat ik oké ben!”

