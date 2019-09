Britse kranten koppen: “Boris is de controle kwijt”, “Johnson vernederd” en “Over naar jullie, Britten”

Een nieuwe dag, een nieuwe wending in de Brexit. Voor premier Boris Johnson werd dinsdag er één om snel te vergeten. De Britse kranten maken woensdag dan ook duidelijk dat de premier moeilijke dagen te wachten staan. “Vernedering voor Johnson”, titelt The Guardian bijvoorbeeld. Mirror houdt het op “Boris is de controle kwijt.” De teneur in veel kranten is ook dat het nu aan de inwoners van het Verenigd Koninkrijk is om een oplossing te forceren.