Harry Styles is haast onherkenbaar met zijn nieuwe coupe

Op het einde van zijn tijd bij One Direction had Harry Styles nog lange haren, tijdens zijn solocarrière ging de schaar er al een keertje in en nu is de zanger helemaal onherkenbaar met zijn nieuwe coupe én snor en baard.

Harry Styles is een felbegeerd idool en heeft dat onder meer te danken aan zijn golvende, halflange haar. Maar van die lokken valt tegenwoordig maar weinig meer te bespeuren. Tijdens zijn verblijf in Italië ging de zanger op de foto met enkele fans en daar bleek hij er helemaal anders uit te zien. Zijn haar ligt plat naar voren gekamd en hij heeft een snor en baardje laten groeien.

Nogal wat fans zijn niet bepaald te spreken over de make-over en lieten dat dan ook blijken via Twitter. Velen onder hen vinden dat hij nu lijkt op Jonathan Byers uit ‘Stranger things’ en zelfs op voormalige bandgenoot Louis Tomlinson.

harry styles’ and his unexpected hair style.



ok bye pic.twitter.com/TiW86khnl1 — TwoStrawberries | #KMM ???? (@twostrawlarries) September 1, 2019

me forcing myself to like Harry’s new hair style bc I want to support him in any way possible pic.twitter.com/3JEcNCZNSp — liv???’s hsf (@HarryVerism) September 1, 2019

what kind of jonathon byers looking ass type hair cut is this.. is harry styles okay? pic.twitter.com/QjkUnz8o17 — nicole ‎? (@FifthJauregui_) September 3, 2019

EXPLAIN TO ME HOW HARRY AND LOUIS HAVE SWAPPED FACIAL HAIR AND STYLES I AM HAVING AN OUT OF BODY EXPERIENCE pic.twitter.com/DBySFadV5u — katie (@KISSYFTLOUIS) September 1, 2019