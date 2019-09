Opnieuw incidenten in Hongkong

Na de zware rellen van dit weekend is het in Hongkong in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw tot incidenten gekomen. Rond middernacht dreef de politie een groep manifestanten op een plein in het district Mong Kok uiteen en op een andere plaats, aan het metrostation Prince Edward, werd een persoon opgepakt. Bij beide politieoperaties werd gebruikgemaakt van pepperspray.