Max Verstappen na dodelijke crash in Francorchamps: "Als je bang wordt, kan je beter stoppen"

Ook in de F1-paddock kwam het overlijden van de Fransman Anthoine Hubert hard aan en zet het de rijders aan tot nadenken. Volgens Verstappen mag je als racepiloot echter niet bang worden, anders kan je immers maar best stoppen.

Naast een terugblik op zijn race in het programma Peptalk op Ziggo Sport werd Verstappen ook gevraagd naar hoe de F1-piloten reageerden op het overlijden van Hubert, hoe je als rijder je alsnog probeert op te laden voor een race.

"Onderling niet zoveel," antwoordde Verstappen op de vraag of erover gepraat werd onder de rijders. "Maar ik zag bijvoorbeeld wel dat Pierre Gasly, die nog beter met hem bevriend was, op een gegeven moment huilend kwam aanlopen. Dan komt het natuurlijk enorm hard aan."

Verstappen kende op zondag zelf een teleurstellende race die met een crash eindigde. In plaats van in woede uit te barsten trachtte Verstappen echter om alles te relativeren.

"Ik moet zeggen dat ik er tijdens de opwarmronde niet echt mee bezig was, maar toen ik tijdens de eerste ronde in de bandenstapels eindigde, dacht ik: als dit het ergste is wat er vandaag gebeurt, maakt dat na het voorval van zaterdag helemaal niets uit."

Bang is Verstappen echter niet, dat mag ook niet wanneer je een racepiloot bent: "Natuurlijk heb je momenten dat je moet uitkijken, maar ik ben nooit bang geweest. Anders kun je de auto beter aan de kant zetten."

In Italië achteraan door motorwissel



Verstappen moet zondag overigens achteraan beginnen bij de Grote Prijs Formule 1 van Italië. Red Bull, het raceteam van Verstappen, heeft besloten het nieuwste type Honda-motor in de bolide van de Nederlander te monteren, zo maakte de motorfabrikant woensdag bekend.



Red Bull heeft het maximumaantal toegestane motorwissels dit seizoen overschreden. Volgens de regels van de Formule 1 wordt Verstappen, net als zijn Franse ploegmakker Pierre Gasly, voor de race zondag daarom teruggezet naar de achterste startrij.

Met de nieuwe krachtbron hoopt de nummer drie van het klassement zich te kunnen revancheren voor de deceptie van zondag. Tijdens de GP van België zat de race voor Verstappen er al tijdens de eerste ronde op. Vorig jaar werd Verstappen vijfde in Monza, zijn beste resultaat op Italiaanse bodem.

