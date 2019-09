US OPEN. Roger Federer verrassend uitgeschakeld, Serena Williams wint met speels gemak

Roger Federer heeft de kwartfinale op de US Open verloren van de Bulgaar Grigor Dimitrov. De Zwitser trok in vijf sets aan het kortste eind met 6-3, 4-6, 6-4, 4-6 en 2-6.

Federer (ATP 3) maakte voor zijn doen veel fouten, terwijl Dimitrov (ATP 78) vanaf de tweede set zijn inzet steeds vaker beloond zag met punten. Door het verlies van Federer krijgt de US Open weer geen wedstrijd tussen hem en Rafael Nadal.

Serena Williams bereikt halve finales

Bij de vrouwen heeft Serena Williams met speels gemak haar kwartfinale gewonnen. De Amerikaanse won met overtuigende cijfers (6-1 en 6-0) van de Chinese Wang Qiang.

Foto: EPA-EFE

Het was Williams’ honderdste overwinning op het laatste grandslamtoernooi van het seizoen. Alleen haar landgenoot Chris Evert won nog meer wedstrijden op Flushing Meadows (101). Williams, die streeft naar haar 24ste grandslamtitel in New York, had slechts 44 minuten nodig voor haar succes. In de strijd om de finale ontmoet ze donderdag de Oekraïense Elina Svitolina.

