OudsbergenTot meer dan 10 telefoontjes per dag krijgen ze in de twee Limburgse opvangcentra over vleermuizen die ineens in huis opduiken. In hartje zomer had dat vooral te maken met de verkoeling die de zoogdiertjes zoeken. Nu zijn de diertjes op zoek naar een geschikte overwinterplek. “Maar de reactie is telkens dezelfde. De mensen zijn bang en willen zo snel mogelijk die diertjes uit huis”, zegt Sil Janssen.